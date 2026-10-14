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Nutraukta gamyba

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

BT51W/00

Palikite vietos šokiams

Išlaisvinkite melodijas su kišenėje telpančiu „Bluetooth“ garsiakalbiu. Šis mažytis garsiakalbis veiks šešias valandas ir iš jo sklis aiškus garsas net klausantis didžiausiu garsumu. Belaidžio veikimo diapazonas yra 10 m. Užteks vietos šokiams visame kambaryje.

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Palikite vietos šokiams

  • „Bluetooth®“

  • Balta

1,5 col. viso diapazono garsiakalbis. Aiškus, švarus garsas

Šis mažytis garsiakalbis sveria vos 90 g, praktiškai nepajusite, kad jį nešatės su savimi. 1,5 col. viso diapazono garsiakalbis skleidžia aiškų, švarų garsą, net kai padidinate garsumą.

5 val. grojimo

Visiškai įkrovę akumuliatorių, klausysitės 5 val. Įkrovimas trunka trumpiau nei 3 val. ir yra paprastas, nes kraunama per pridedamą „Micro USB“ laidą.

„Bluetooth“ paruoštas susieti, kai įjungtas maitinimas

Susieti su „Bluetooth“ ryšiu veikiančiu prietaisu yra paprasta. Tiesiog įjunkite garsiakalbio maitinimą ir jis jau paruoštas susieti. Belaidžio veikimo atstumas yra 10 m.

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