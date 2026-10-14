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BT51W/00
Palikite vietos šokiams
Išlaisvinkite melodijas su kišenėje telpančiu „Bluetooth“ garsiakalbiu. Šis mažytis garsiakalbis veiks šešias valandas ir iš jo sklis aiškus garsas net klausantis didžiausiu garsumu. Belaidžio veikimo diapazonas yra 10 m. Užteks vietos šokiams visame kambaryje.
„Bluetooth®“
Balta
Šis mažytis garsiakalbis sveria vos 90 g, praktiškai nepajusite, kad jį nešatės su savimi. 1,5 col. viso diapazono garsiakalbis skleidžia aiškų, švarų garsą, net kai padidinate garsumą.
Visiškai įkrovę akumuliatorių, klausysitės 5 val. Įkrovimas trunka trumpiau nei 3 val. ir yra paprastas, nes kraunama per pridedamą „Micro USB“ laidą.
Susieti su „Bluetooth“ ryšiu veikiančiu prietaisu yra paprasta. Tiesiog įjunkite garsiakalbio maitinimą ir jis jau paruoštas susieti. Belaidžio veikimo atstumas yra 10 m.
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