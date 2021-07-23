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Nutraukta gamyba
Tikslus kirpimas be pastangų
Naudodamiesi šiuo kirptuvu su metaliniais peiliukais tiksliai suformuosite 3 dienų barzdelę, trumpą barzdelę ar ilgą barzdą. Naujai integruotos plaukelius pakeliančios šukos leidžia pasiekti puikių rezultatų per vieną kirpimą
0,2 mm tikslumo nustatymai
Metaliniai peiliukai
60 min. veikimas be laido/1 h krovimas
Integruotos plaukelius keliančios šukos
Dinamiška barzdos kreiptuvo sistema su integruotomis plaukelių pakėlimo šukomis pakelia plaukelius iki peiliukų lygmens bei leidžia pasiekti puikių rezultatų per vieną kirpimą ir tiksliai suformuoti 3 dienų barzdelę, trumpą barzdelę ar ilgą barzdą.
Nukerpa šerelius per vieną kartą ir nedirgina odos. Integruotos plaukelių pakėlimo šukos pakelia plaukelius iki peiliukų lygmens bei leidžia pasiekti puikių rezultatų per vieną kirpimą.
Šis kirptuvas turi dvipusius metalinius peiliukus, todėl plaukelius nukirpsite greičiau.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
229
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Jueri
23/07/2021
Eesti
Kvaliteetne habemepiiraja
Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.
Argumentai už
Aku vastupidavus
Argumentai prieš
Puuduvad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Naudojimo data 2021-03-23
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Naudojimo data 2021-03-23
Sulinho87
09/02/2024
Polska
Akcijos dalis
Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach
Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup
Argumentai už
Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Naudojimo data 2024-01-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Naudojimo data 2024-01-09
Rudy03
08/02/2024
Polska
Akcijos dalis
Trymer posiada wiele super funkcji
Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!
Argumentai už
Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Naudojimo data 2024-01-08
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Naudojimo data 2024-01-08
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