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Nutraukta gamyba

Beardtrimmer series 5000Trijų dienų barzdelės kirpimo mašinėlė

BT5200/15

4.6

| (229) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Tikslus kirpimas be pastangų

Naudodamiesi šiuo kirptuvu su metaliniais peiliukais tiksliai suformuosite 3 dienų barzdelę, trumpą barzdelę ar ilgą barzdą. Naujai integruotos plaukelius pakeliančios šukos leidžia pasiekti puikių rezultatų per vieną kirpimą

Peržiūrėti visas naudas

Dinamiška barzdos kreiptuvo sistema tiksliam rezultatui

Tikslus kirpimas be pastangų

  • 0,2 mm tikslumo nustatymai

  • Metaliniai peiliukai

  • 60 min. veikimas be laido/1 h krovimas

  • Integruotos plaukelius keliančios šukos

Pakelia plaukelius iki peiliuko lygmens tiksliam rezultatui

Pakelia plaukelius iki peiliuko lygmens tiksliam rezultatui

Dinamiška barzdos kreiptuvo sistema su integruotomis plaukelių pakėlimo šukomis pakelia plaukelius iki peiliukų lygmens bei leidžia pasiekti puikių rezultatų per vieną kirpimą ir tiksliai suformuoti 3 dienų barzdelę, trumpą barzdelę ar ilgą barzdą.

Nukreipia plaukelius link kirptuvo, todėl kirpimas nereikalauja didelių pastangų

Nukreipia plaukelius link kirptuvo, todėl kirpimas nereikalauja didelių pastangų

Nukerpa šerelius per vieną kartą ir nedirgina odos. Integruotos plaukelių pakėlimo šukos pakelia plaukelius iki peiliukų lygmens bei leidžia pasiekti puikių rezultatų per vieną kirpimą.

Dvipusiai peiliukai greitesniam kirpimui*

Dvipusiai peiliukai greitesniam kirpimui*

Šis kirptuvas turi dvipusius metalinius peiliukus, todėl plaukelius nukirpsite greičiau.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • AWARD-961262 vaizdas
  • AWARD-612378 vaizdas

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

229

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

23/07/2021

Eesti

Eesti

Kvaliteetne habemepiiraja

Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.

Argumentai už

Aku vastupidavus

Argumentai prieš

Puuduvad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

Naudojimo data 2021-03-23

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

Naudojimo data 2021-03-23

09/02/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach

Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup

Argumentai už

Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Naudojimo data 2024-01-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Naudojimo data 2024-01-09

08/02/2024

Polska

Polska

Trymer posiada wiele super funkcji

Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!

Argumentai už

Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Naudojimo data 2024-01-08

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Naudojimo data 2024-01-08

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