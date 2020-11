80 minučių naudojimas įkrovus 1 valandą arba naudojant įjungus į tinklą

Su mūsų pažangiu ličio jonų akumuliatoriumi įkrausite barzdos kirptuvą per 1 valandą ir galėsite 80 min. naudoti be laido. Jei kerpant reikia daugiau energijos, galite paprasčiausiai įjungti kirptuvą į elektros lizdą. Šį kirptuvą galima naudoti be laido arba įjungtą į elektros tinklą.