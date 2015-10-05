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Jūsų namams tinkamas garsas
Leiskite muziką iš mobiliųjų įrenginių namuose. Muzikos mikrosistema „Philips“ su „USB Direct“ ir „MP3-link“ jungtimis. Transliuodami muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“ muzikos galėsite klausytis nenaudodami laidų.
„Bluetooth“
Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.
Tobulas plono ir universalaus dizaino derinys, jūsų „Philips“ garso sistema yra sukurta įsilieti į gyvenamą erdvę. Garso sistemos pagrindas yra stovas, todėl sistema gali būti saugiai ir gražiai patalpinta ant lentynos ar spintelės. Jei montuojate prie sienos, galite naudotis visomis lanksčiomis stovinčio stovo savybėmis.
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
wgrave
05/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża
markisdg
05/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża