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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTM2056/12

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Jūsų namams tinkamas garsas

Leiskite muziką iš mobiliųjų įrenginių namuose. Muzikos mikrosistema „Philips“ su „USB Direct“ ir „MP3-link“ jungtimis. Transliuodami muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“ muzikos galėsite klausytis nenaudodami laidų.

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Jūsų namams tinkamas garsas

  • „Bluetooth“

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia stiliaus ir elegancijos

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia stiliaus ir elegancijos

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.

Galimas montavimo prie sienos pasirinkimas lankstesniam patalpinimui

Galimas montavimo prie sienos pasirinkimas lankstesniam patalpinimui

Tobulas plono ir universalaus dizaino derinys, jūsų „Philips“ garso sistema yra sukurta įsilieti į gyvenamą erdvę. Garso sistemos pagrindas yra stovas, todėl sistema gali būti saugiai ir gražiai patalpinta ant lentynos ar spintelės. Jei montuojate prie sienos, galite naudotis visomis lanksčiomis stovinčio stovo savybėmis.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

05/10/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża

05/10/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża

24/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.

Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2056 Mikrowieża

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