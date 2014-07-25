30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
BTM2280/12
Jūsų namams tinkama garso sistema
Leiskite muziką iš mobiliųjų įrenginių namuose. Muzikos mikrosistema „Philips“ su tiesiogine USB ir garso įvesties jungtimis. Transliuodami muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“ muzikos galėsite klausytis nenaudodami laidų.
„Bluetooth®“
20 W
MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.
Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui. Dėl savo glotnaus dizaino ir dydžio kompaktiškas prietaisas puikiai dera kambaryje .
3.9
iš 5
8
Atsiliepimai
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Mikrowieża
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Mikrowieża
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Hudební mikrosystém
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Hudební mikrosystém