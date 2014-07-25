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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTM2280/12

3.9

| (8) Atsiliepimai

Jūsų namams tinkama garso sistema

Leiskite muziką iš mobiliųjų įrenginių namuose. Muzikos mikrosistema „Philips“ su tiesiogine USB ir garso įvesties jungtimis. Transliuodami muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“ muzikos galėsite klausytis nenaudodami laidų.

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Jūsų namams tinkama garso sistema

  • „Bluetooth®“

  • 20 W

20 W RMS maksimali išvesties galia

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui

Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui. Dėl savo glotnaus dizaino ir dydžio kompaktiškas prietaisas puikiai dera kambaryje .

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.9

iš 5

8

Atsiliepimai

2

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Mikrowieża

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Hudební mikrosystém

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2280 Hudební mikrosystém

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