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Saeco Caffè Selezione Nobile Pasveikinimo dėžutė
Nutraukta gamyba
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CA6810/00
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Su šia unikalia pasveikinimo dėžute galėsite išbandyti visus „Saeco Caffè Selezioni Nobili“ mišinius vienu metu. Palepinkite save skaniausių „Saeco Caffè Selezioni Nobili“ derinių kava, pagaminta „Saeco“ espreso aparatu
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