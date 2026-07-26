GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Saeco Caffè Selezione Nobile Pasveikinimo dėžutė

Nutraukta gamyba

Palaikymas

Saeco Caffè Selezione NobilePasveikinimo dėžutė

CA6810/00

Saeco Caffè Selezione Nobile Pasveikinimo dėžutė

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Su šia unikalia pasveikinimo dėžute galėsite išbandyti visus „Saeco Caffè Selezioni Nobili“ mišinius vienu metu. Palepinkite save skaniausių „Saeco Caffè Selezioni Nobili“ derinių kava, pagaminta „Saeco“ espreso aparatu

  • PDF fail.
  • 26 July 2026

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti