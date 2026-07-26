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Kava
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Saeco Caffè Selezione Nobile Pupelės espreso kavai
Nutraukta gamyba
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CA6811/00
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Tobulą kavą sukuria sodraus skonio pupelės ir pažangios technologijos, kurias naudojant atsiskleidžia geriausios kavos pupelių savybės. „Saeco“ technologijos leidžia ruošti puikią kavą, o dabar mes parinkome ir puikias kavos pupeles
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