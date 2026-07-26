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Saeco Caffè Selezione Nobile Pupelės espreso kavai

Nutraukta gamyba

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Saeco Caffè Selezione NobilePupelės espreso kavai

CA6813/00

Saeco Caffè Selezione Nobile Pupelės espreso kavai

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Tobulą kavą sukuria sodraus skonio pupelės ir pažangios technologijos, kurias naudojant atsiskleidžia geriausios kavos pupelių savybės. „Saeco“ technologijos leidžia ruošti puikią kavą, o dabar mes parinkome ir puikias kavos pupeles

  • PDF fail.
  • 26 July 2026

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