Integruota navigacijos sistema – greitos nuorodos į kelionės tikslą

Keliaukite naudodamiesi šia intuityvia integruota navigacijos sistema. Didelės raiškos ekranėlyje matysite žemėlapius 3D formatu, miestų modelius ir žymius vietovės objektus – kad ir kur keliautumėte, mėgausitės itin aiškiu vaizdu. Veikiant itin patikimai funkcijai „iGO primo“, bus rodomas maršrutas į jūsų kelionės tikslą per judriausius miestus ir ramiausias kaimo vietoves. Ji puikiai veiks net kalnuose ir pajūryje. Be to, sistemos meniu struktūra patogi naudotojui, todėl susiplanuoti maršrutą bus visai nesunku. Galėsite naudotis itin paprastomis instrukcijomis.