Integruotas „Bluetooth“ ryšys – pokalbiai laisvomis rankomis ir galimybė klausytis muzikos per garsiakalbį

„Philips“ automobilio sistema – nuolatos kontroliuokite įrašus. Naudodamiesi integruotu „Bluetooth“ ryšiu, prijungsite „iPhone“ prie automobilio garso sistemos, todėl galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius laisvomis rankomis, naudodami integruotą mikrofoną ir automobilio garsiakalbius. Be to, galėsite klausytis visų „iPhone“ esančių muzikos įrašų per automobilio garsiakalbius net neprijungdami įrenginio. Stabilus ryšys ir puiki garso kokybė – telefono skambučiai visada bus be trikdžių. Pasirinkę „Philips“ galėsite nukreipti žvilgsnį į kelią, o jūsų rankos bus visuomet ant vairo, todėl kelionė bus saugesnė ir malonesnė.