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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

DCM2260/12

3

| (1) Apžvalga

Jūsų namams tinkama garso sistema

Klausykitės muzikos ir naudodami „DualDock“ su „Lightning“ ir 30 kontaktų jungtimi įkraukite visus savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ įrenginius. Ši muzikos sistema ne tik atkuria stulbinantį garsą, bet ir išvaizdžiai atrodo bet kuriuose namuose, o stalinis stovas „du viename“ suteikia patogaus pastatymo galimybę.

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Jūsų namams tinkama garso sistema

  • „iPod“ / „iPhone“skirta „DualDock“

  • Statoma ant stalo, tvirtin. prie sienos

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W maks.

„DualDock“ skirta įkrauti ir atkurti „Apple“ įrenginius (Lightning ir 30 kontaktų)

„DualDock“ skirta įkrauti ir atkurti „Apple“ įrenginius (Lightning ir 30 kontaktų)

Pažangi „Philips DualDock“ su „Lightning“ ir 30 kontaktų jungtimi gali įkrauti ir atkurti bet kurį „Apple“ įrenginį. Glotnus stilius ir paprastas funkcionalumas bei galimybė perjungti akimirksniu. Mėgaukitės mėgstamomis melodijomis nesvarbu kurį „Apple“ įrenginį naudotumėte.

20 W RMS maksimali išvesties galia

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
2
1

23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM2260 Hudební mikrosystém

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM2260 Hudební mikrosystém

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