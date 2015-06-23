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DCM2260/12
Jūsų namams tinkama garso sistema
Klausykitės muzikos ir naudodami „DualDock“ su „Lightning“ ir 30 kontaktų jungtimi įkraukite visus savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ įrenginius. Ši muzikos sistema ne tik atkuria stulbinantį garsą, bet ir išvaizdžiai atrodo bet kuriuose namuose, o stalinis stovas „du viename“ suteikia patogaus pastatymo galimybę.
„iPod“ / „iPhone“skirta „DualDock“
Statoma ant stalo, tvirtin. prie sienos
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W maks.
Pažangi „Philips DualDock“ su „Lightning“ ir 30 kontaktų jungtimi gali įkrauti ir atkurti bet kurį „Apple“ įrenginį. Glotnus stilius ir paprastas funkcionalumas bei galimybė perjungti akimirksniu. Mėgaukitės mėgstamomis melodijomis nesvarbu kurį „Apple“ įrenginį naudotumėte.
MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.
3.0
iš 5
1
Apžvalga
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
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Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM2260 Hudební mikrosystém