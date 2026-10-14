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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

DCM3060/12

Jūsų namams tinkama garso sistema

Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ ar kitus prietaisus per „USB Direct“ jungtį ir mėgaukitės žemaisiais garsais, kuriuos sustiprina „wOOx“ technologija. Ši sumaniai sukonstruota „Philips“ DCM3060/12 muzikos mikrosistema, kurią galima tvirtinti prie sienos, yra stilinga ir užtikrina puikų garsą.

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Jūsų namams tinkama garso sistema

  • „iPod/iPhone/iPad“ jungtis

  • 40 W

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia stiliaus ir elegancijos

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia stiliaus ir elegancijos

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.

Techninės savybės

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