Mėgaukitės muzika belaidžiu būdu naudodamiesi „AirPlay“

Naudojant „AirPlay“ technologiją muziką galima leisti belaidžiu ryšiu. Šia „Philips Fidelio“ DCW8010/12 belaide muzikine sistema per „AirPlay“ galite transliuoti muziką iš „iPhone“ / „iPad“ / „iPod Touch“ – galite klausytis aiškaus galingo garso ir sodrių „wOOx™“ žemųjų dažnių. Be to, mėgaukitės CD, MP3 įrašais ir FM radiju. Peržiūrėti visus privalumus