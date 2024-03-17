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6000 serija Garinis lygintuvas
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DST6008/20
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EU Declaration of conformity Philips 6000 series Steam iron DST6008/20 - English (US)
User Manual Philips 6000 series Steam iron
Visi (2)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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