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Nutraukta gamyba

su „DualDock“ stotele

DTM9030/10

Išskirtinis belaidės muzikos menas

Pasinerkite į garsą su „Philips Fidelio“ garsiakalbiais. Transliuokite muziką belaidžiu ryšiu naudodami „Bluetooth®“ su „aptX“ ir AAC. Leiskite kompaktinius diskus ar „iPod“ arba „iPhone“ esančią muziką naudodami „Philips DualDock“. Mėgaukitės vos dviejų garsiakalbių muzika užpildytu kambariu.

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Išskirtinis belaidės muzikos menas

  • „Bluetooth® aptX“ ir AAC

„DualDock“ skirta įkrauti ir atkurti, „iPod“ / „iPhone“ („Lightning“ ir 30 kontaktų jungtis)

„DualDock“ skirta įkrauti ir atkurti, „iPod“ / „iPhone“ („Lightning“ ir 30 kontaktų jungtis)

Glotnus stilius su „Lightning“ ir 30 kontaktų jungtimi „Apple“ įrenginiams prijungti. „DualDock“ išlįs, kai norėsite atidengti jungtis, ir veikia kaip „iPod“ / „iPhone“ stovas.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Unikalus bokšto dizainas pagal jūsų gyvenimo būdą Unikalus bokšto dizainas

Garso bokštas sukurtas siekiant pasiūlyti platų, kambarį užpildantį ir įspūdingą garsą, stilingoje ir atitinkamo dydžio formoje. Jis pasižymi stilinga ir šiuolaikiška išvaizda, kuri nepastebimai įsilieja moderniausiuose namuose.

Techninės savybės

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