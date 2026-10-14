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DTM9030/10
Išskirtinis belaidės muzikos menas
Pasinerkite į garsą su „Philips Fidelio“ garsiakalbiais. Transliuokite muziką belaidžiu ryšiu naudodami „Bluetooth®“ su „aptX“ ir AAC. Leiskite kompaktinius diskus ar „iPod“ arba „iPhone“ esančią muziką naudodami „Philips DualDock“. Mėgaukitės vos dviejų garsiakalbių muzika užpildytu kambariu.
„Bluetooth® aptX“ ir AAC
Glotnus stilius su „Lightning“ ir 30 kontaktų jungtimi „Apple“ įrenginiams prijungti. „DualDock“ išlįs, kai norėsite atidengti jungtis, ir veikia kaip „iPod“ / „iPhone“ stovas.
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
Garso bokštas sukurtas siekiant pasiūlyti platų, kambarį užpildantį ir įspūdingą garsą, stilingoje ir atitinkamo dydžio formoje. Jis pasižymi stilinga ir šiuolaikiška išvaizda, kuri nepastebimai įsilieja moderniausiuose namuose.
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