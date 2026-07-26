GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„PowerPro“ Įkraunamas dulkių siurblio–šluotos priedas

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„PowerPro“Įkraunamas dulkių siurblio–šluotos priedas

FC6077/01

„PowerPro“ Įkraunamas dulkių siurblio–šluotos priedas

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Pilnas priedų rinkinys su įrankiu gyvūnams, papildomu filtru ir papildomu ridenamu šepečiu, kad lengviau nuvalytumėte gyvūno plaukus.

  • PDF fail.
  • 26 July 2026