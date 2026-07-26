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„s-filter®“ išmetimo filtras

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„s-filter®“ išmetimo filtras

FC8031/00

„s-filter®“ išmetimo filtras

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Dulkių siurblio „Philips EPA12“ filtras surenka mažiausiai 99,5 % smulkiausių dulkių, todėl aplinkoje neliks jokių dulkių. Optimaliam našumui filtrą reikia keisti kartą per metus.

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  • 26 July 2026