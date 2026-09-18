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Dulkių siurblio-šluotos priedai
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Steam Plus Šlavimo ir valymo garais įranga
Nutraukta gamyba
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FC8056/01
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Keičiamas rinkinys paruoštas naudoti su dviem plaunamomis ir daugkartinio naudojimo mikropluošto šluostėmis, o aktyvus kalkių nuosėdų filtras pailgina jūsų „Philips SteamPlus“ valymo garais įrenginio naudojimo laiką.