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Steam Plus Šlavimo ir valymo garais įranga

Nutraukta gamyba

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Steam PlusŠlavimo ir valymo garais įranga

FC8056/01

Steam Plus Šlavimo ir valymo garais įranga

Nutraukta gamyba

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Keičiamas rinkinys paruoštas naudoti su dviem plaunamomis ir daugkartinio naudojimo mikropluošto šluostėmis, o aktyvus kalkių nuosėdų filtras pailgina jūsų „Philips SteamPlus“ valymo garais įrenginio naudojimo laiką.

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  • 18 September 2026