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2000 serija Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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2000 serijaDulkių siurblys su maišeliu

FC8245/09

2000 serija Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner - English (US)

  • PDF fail., 208.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8245/09 - English (US)

  • PDF fail., 1.3 MB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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