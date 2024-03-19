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PowerPro Compact Dulkių siurblys be maišelio

Nutraukta gamyba

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PowerPro CompactDulkių siurblys be maišelio

FC8474/01

PowerPro Compact Dulkių siurblys be maišelio

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8474/01 - English (US)

  • ZIP fail., 40.7 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner

  • PDF fail., 1.8 MB
  • 13 March 2024

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