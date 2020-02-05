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  • Itin veiksmingas

Nutraukta gamyba

PowerPro CompactDulkių siurblys be maišelio

FC8476/92

4.8
| (13) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Itin veiksmingas
Naujasis „Philips PowerPro Compact“ dulkių siurblys su technologija „PowerCyclone 4“ išsiskiria didele galia, nepriekaištingu efektyvumu bei patobulinta surinkimo dėže.
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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • „TriActive“ antgalis

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.

EPA10 filtravimo sistema su „Airseal“, kad oras būtų sveikesnis

EPA10 filtravimo sistema su „Airseal“, kad oras būtų sveikesnis

EPA10 filtras ir „AirSeal“ prieš išpučiant orą sulaiko net smulkiausias dulkes, todėl aplinkoje neliks jokių dulkių, o oras bus švarus ir sveikas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

13

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

05/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Top proizvod

Svima preporučujem ovaj proizvod. Top 5 zvijedica.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

04/02/2018

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

vysoký výkon sání, pěkný vzhled, lehká údržba,velmi spokojena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač

03/01/2018

България

България

Полижителен

Tози продукт е удобен и полезен. Доволна съм от консултацията, която получих, за да направя своя избор.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба

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