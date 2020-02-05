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Nutraukta gamyba
1500 W
PowerCyclone 4
„TriActive“ antgalis
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.
EPA10 filtras ir „AirSeal“ prieš išpučiant orą sulaiko net smulkiausias dulkes, todėl aplinkoje neliks jokių dulkių, o oras bus švarus ir sveikas.
4.8
iš 5
13
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
kp41039
05/02/2020
Hrvatska
Top proizvod
Svima preporučujem ovaj proizvod. Top 5 zvijedica.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
Tevik
04/02/2018
Česká republika
příjemné překvapení
vysoký výkon sání, pěkný vzhled, lehká údržba,velmi spokojena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač
GGGGGG
03/01/2018
България
Полижителен
Tози продукт е удобен и полезен. Доволна съм от консултацията, която получих, за да направя своя избор.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба