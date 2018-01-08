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Didelė siurbiamoji galia su „PowerCyclone 4“
Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys be maišelio dėl „PowerCyclone“ technologijos ir „TriActive+“ antgalio, sukurto taip, kad surinktų kuo daugiau dulkių, užtikrina geriausius rezultatus. Dulkių talpyklą lengva ištuštinti nesukeliant dulkių debesies.
1500 W
PowerCyclone 4
„TriActive“ antgalis
Dulkių konteineris yra kruopščiai suprojektuotas taip, kad būtų galima pašalinti sukauptą purvą nesukeliant dulkių debesies. Jį galima naudoti viena ranka ir, dėka jo unikalios formos ir lygaus paviršiaus, galite lengvai valdyti dulkių konteinerio ištuštinimą.
Dulkių valymo šepetėlio priedas įmontuotas tiesiai į rankeną, tad jis visada paruoštas naudoti baldams, plokštiems paviršiams ir apmušalams.
Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Еличка
08/01/2018
България
Много добра, препоръчвам !
Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Veleva
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Добра прахосмукачка със силно засмукване.
Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.
Argumentai už
Чисти добре
Argumentai prieš
Тежка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Naudojimo data 2020-09-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Naudojimo data 2020-09-01