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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91

Nutraukta gamyba

PowerPro ActiveDulkių siurblys be maišelio

FC9540/91

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Didelė siurbiamoji galia su „PowerCyclone 4“

Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys be maišelio dėl „PowerCyclone“ technologijos ir „TriActive+“ antgalio, sukurto taip, kad surinktų kuo daugiau dulkių, užtikrina geriausius rezultatus. Dulkių talpyklą lengva ištuštinti nesukeliant dulkių debesies.

Peržiūrėti visas naudas

Greitai ir lengvai ištuštinamas

Didelė siurbiamoji galia su „PowerCyclone 4“

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • „TriActive“ antgalis

Pažangus, higieniškai ištuštinamas dulkių surinkimo konteineris

Pažangus, higieniškai ištuštinamas dulkių surinkimo konteineris

Dulkių konteineris yra kruopščiai suprojektuotas taip, kad būtų galima pašalinti sukauptą purvą nesukeliant dulkių debesies. Jį galima naudoti viena ranka ir, dėka jo unikalios formos ir lygaus paviršiaus, galite lengvai valdyti dulkių konteinerio ištuštinimą.

Į rankeną integruotas ir paruoštas naudoti minkštas šepetys

Į rankeną integruotas ir paruoštas naudoti minkštas šepetys

Dulkių valymo šepetėlio priedas įmontuotas tiesiai į rankeną, tad jis visada paruoštas naudoti baldams, plokštiems paviršiams ir apmušalams.

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

08/01/2018

България

България

Много добра, препоръчвам !

Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Добра прахосмукачка със силно засмукване.

Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.

Argumentai už

Чисти добре

Argumentai prieš

Тежка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Naudojimo data 2020-09-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Naudojimo data 2020-09-01

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