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Nutraukta gamyba

Mini Hi-Fi sistema

FX15/12

4.1

| (7) Atsiliepimai

Galingas belaidis garsas

Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ iš bet kurio išmaniojo įrenginio, nes NFC technologija susies įrenginius akimirksniu. Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnę garso kokybę, o 180 W RMS bendra išvesties galia užtikrina energingą ritmą.

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Galingas belaidis garsas

  • „Bluetooth®“ ir NFC

  • 180 W maks., dvigubas stiprintuvas

Televizoriaus ar DVD grotuvo jungtis

0

Mėgaukitės MP3 muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB įrenginių

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

7

Atsiliepimai

2
1

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Miniwieża Hi-Fi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Miniwieża Hi-Fi

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Minisistem Hi-Fi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Minisistem Hi-Fi

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Hi-Fi minisystém

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Hi-Fi minisystém

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