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Nutraukta gamyba
FX15/12
Galingas belaidis garsas
Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ iš bet kurio išmaniojo įrenginio, nes NFC technologija susies įrenginius akimirksniu. Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnę garso kokybę, o 180 W RMS bendra išvesties galia užtikrina energingą ritmą.
„Bluetooth®“ ir NFC
180 W maks., dvigubas stiprintuvas
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Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.
4.1
iš 5
7
Atsiliepimai
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Miniwieża Hi-Fi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Miniwieża Hi-Fi
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Minisistem Hi-Fi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Minisistem Hi-Fi
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Hi-Fi minisystém
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX15 Hi-Fi minisystém