    Originalus pakaitinis filtras „NanoProtect HEPA“

    FY0611/30

    Dviejų sluoksnių „NanoProtect HEPA“ filtras ir priešfiltris užtikrina apsaugą nuo PM2,5, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, naminių gyvūnų pleiskanų ir kitų teršalų.

    Originalus pakaitinis filtras „NanoProtect HEPA“

    Puikiai tinkantis originalus „Philips“ filtras

    • 12 mėnesių tarnavimo laikas
    • „NanoProtect“ HEPA filtras
    Išfiltruoja 99,97 % 0,003 mikrono dydžio dalelių (1)

    Išfiltruoja 99,97 % 0,003 mikrono dydžio dalelių (1)

    Mūsų 2 sluoksnių filtravimo sistema su „NanoProtect HEPA“ technologija sulaiko netgi 99,97 % itin smulkių, vos 0,003 mikrono dydžio dalelių (1) „NanoProtect HEPA“ technologija ne tik sulaiko teršalus, bet ir naudoja elektrostatinį krūvį jiems pritraukti, todėl išvalo iki 2 kartų daugiau oro nei tradicinis HEPA H13 filtravimas, o energijos vartojimo efektyvumas yra didesnis (2).

    Puikiai tinka nuolatiniam dideliam našumui

    Puikiai tinka nuolatiniam dideliam našumui

    Originalūs „Philips“ filtrai kuiami tuo pačiu metu, kaip ir prietaisas, ir jie puikiai suderinti. Tai užtikrina nepertraukiamą sklandų prietaiso veikimą.

    „Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

    „Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

    „Philips“ oro filtrai prieš palikdami gamyklą praeina privalomus ir griežtus tikrinimo bandymus. Jiems taikomi griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai, skirti nepertraukiamam darbui visą parą. Mūsų filtrai sukurti taip, kad užtikrintų geriausią „Philips“ valytuvo veikimą iki pat filtro tarnavimo laiko pabaigos.

    Prisijunkite prie įrenginio ir tikrinkite filtro naudojimo trukmę

    Prisijunkite prie įrenginio ir tikrinkite filtro naudojimo trukmę

    Stebėkite filtro naudojimo trukmę ir būseną bet kada ir bet kur, naudodami programėlę „Air+“. Jums bus pranešta, kai ateis laikas pakeisti filtrą, ir galėsite lengvai užsisakyti naują filtrą tiesiog programėlėje (4).

    Iki 12 mėnesių naudojimo

    Iki 12 mėnesių naudojimo

    „Philips“ integruotas 2 viename filtras užtikrina nuoseklią apsaugą ir optimalų filtravimą iki 12 mėnesių. (3)

    Sekite išmaniojo filtro būsenos indikatorių savo įrenginyje

    Sekite išmaniojo filtro būsenos indikatorių savo įrenginyje

    Valytuvas įspėja, kai filtrą reikia pakeisti, kad būtų lengva prižiūrėti.

    Techninės savybės

    • Bendrosios specifikacijos

      Gaminio tipas
      HEPA „NanoProtect“ filtras
      Yra dėžutėje
      1 filtras
      „HEPA NanoProtect“
      Taip
      Priešfiltris
      Taip
      Aktyvintosios anglys
      Ne
      Naudojimo trukmė
      Naudojimo trukmė iki 1 metų

    • Našumas

      Dalelių filtravimas
      99,97 % 0,003 mikrono dydžio

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio aukštis
      154 mm
      Gaminio svoris
      0,24 kg
      Pakuotės ilgis
      173 mm
      Pakuotės plotis
      173 mm
      Pakuotės aukštis
      164 mm
      Pakuotės svoris
      0,35 kg
      Gaminio ilgis
      166 mm
      Gaminio plotis
      166 mm

    • Pakeitimas

      Skirta „Philips“ oro valytuvui (-ams)
      AC0650, AC0651

    • (1) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.
    • (2) „Philips“ oro valytuvai pasižymi didesniu švaraus oro tiekimo greičiu ir energijos vartojimo efektyvumu su „NanoProtect HEPA“ filtru nei su „HEPA H13“ filtru (išbandyta pagal GB / T 18801).
    • (3) Rekomenduojama naudojimo trukmė apskaičiuojama pagal vidutinį „Philips“ naudotojų naudojimo laiką ir PSO duomenis apie taršos lygį mieste. Naudojimo aplinka ir dažnumas turi įtakos realiam naudojimo laikui. Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė.
    • (4) Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė.

