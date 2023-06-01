FY0611/30
2 filtrai viename – ilgalaikis veikimas
Dviejų sluoksnių „NanoProtect HEPA“ filtras ir priešfiltris užtikrina apsaugą nuo PM2,5, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, naminių gyvūnų pleiskanų ir kitų teršalų.Peržiūrėti visus privalumus
Mūsų 2 sluoksnių filtravimo sistema su „NanoProtect HEPA“ technologija sulaiko netgi 99,97 % itin smulkių, vos 0,003 mikrono dydžio dalelių (1) „NanoProtect HEPA“ technologija ne tik sulaiko teršalus, bet ir naudoja elektrostatinį krūvį jiems pritraukti, todėl išvalo iki 2 kartų daugiau oro nei tradicinis HEPA H13 filtravimas, o energijos vartojimo efektyvumas yra didesnis (2).
Originalūs „Philips“ filtrai kuiami tuo pačiu metu, kaip ir prietaisas, ir jie puikiai suderinti. Tai užtikrina nepertraukiamą sklandų prietaiso veikimą.
„Philips“ oro filtrai prieš palikdami gamyklą praeina privalomus ir griežtus tikrinimo bandymus. Jiems taikomi griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai, skirti nepertraukiamam darbui visą parą. Mūsų filtrai sukurti taip, kad užtikrintų geriausią „Philips“ valytuvo veikimą iki pat filtro tarnavimo laiko pabaigos.
Stebėkite filtro naudojimo trukmę ir būseną bet kada ir bet kur, naudodami programėlę „Air+“. Jums bus pranešta, kai ateis laikas pakeisti filtrą, ir galėsite lengvai užsisakyti naują filtrą tiesiog programėlėje (4).
„Philips“ integruotas 2 viename filtras užtikrina nuoseklią apsaugą ir optimalų filtravimą iki 12 mėnesių. (3)
Valytuvas įspėja, kai filtrą reikia pakeisti, kad būtų lengva prižiūrėti.
Bendrosios specifikacijos
Našumas
Svoris ir matmenys
Pakeitimas
