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FY3435/00

FY3435/00

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Geriausias „NanoCloud“ – 99 %* mažiau bakterijų

„Philips NanoCloud“ technologija yra sertifikuota kaip higieniškai saugi. Įrodyta, kad ji išleidžia į orą 99 %* mažiau bakterijų nei ultragarsiniai drėkintuvai.

Lengvai valoma kapiliarinė drėkinimo medžiaga

Dėl išmanios filtro konstrukcijos kapiliarinę drėkinimo medžiagą lengva valyti ir atlikti jos priežiūrą. Tiesiog nuimkite kapiliarinę medžiagą kartu su jos ratu nuo atramos ir išplaukite tekančiu vandentiekio vandeniu.

Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas, informuojantis apie kapiliarinės medžiagos keitimo poreikį

Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas iškart įspėja, kai ateina laikas keisti kapiliarinę medžiagą. Jei kapiliarinės medžiagos greitai nepakeisite, prietaisas nustos veikti, kad būtų išvengta neefektyvaus veikimo. Besisukanti kapiliarinė medžiaga niekada nebūna vandenyje. Ji liaujasi suktis, kai nebelieka vandens arba kai pasiekiamas iš anksto nustatytas drėgmės lygis, o ventiliatorius toliau veikia valytuvo režimu ir ją džiovina. Tad visada būsite tikri, kad oras sveikas.

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