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Nutraukta gamyba

Lyginimo priedas

GC010/00

Neatidėliotinas saugumas
Tiesiogiai apsaugokite lygintuvą iš karto po naudojimo
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Lyginimo prekių ženklas

Suderinami produktai
3000 serija

3000 serija
Garinis lygintuvas

DST3010/30

3000 serija

3000 serija
Garinis lygintuvas

DST3011/20

3000 serija

3000 serija
Garinis lygintuvas

DST3020/30

3000 serija

3000 serija
Garinis lygintuvas

DST3030/70

3000 serija

3000 serija
Garinis lygintuvas

DST3031/20

3000 serija

3000 serija
Garinis lygintuvas

DST3040/70

5000 serija

5000 serija
Garinis lygintuvas

DST5010/10

5000 serija

5000 serija
Garinis lygintuvas

DST5030/20

5000 serija

5000 serija
Garinis lygintuvas

DST5030/80

5000 serija

5000 serija
Garinis lygintuvas

DST5040/80

Karščiui atsparus lygintuvo dangtelis

Neatidėliotinas saugumas

Tiesiogiai apsaugokite lygintuvą po naudojimo

Naudodami šį karščiui atsparų lygintuvo dangtelį, galite apsaugoti lygintuvą iš karto po naudojimo, nepaisydami to, kad jo padas dar karštas.

Lengvai ir saugiai

Šį karščiui atsparų lygintuvo dangtelį lengva pritvirtinti prie pado, ir taip apsaugoti lygintuvą iš karto po naudojimo.

Apsaugo jūsų lygintuvo padą, kai lygintuvas nenaudojamas

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.