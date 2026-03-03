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Nutraukta gamyba
GC010/00
Lyginimo prekių ženklas
DST3010/30
DST3011/20
DST3020/30
DST3030/70
DST3031/20
DST3040/70
DST5010/10
DST5030/20
DST5030/80
DST5040/80
Naudodami šį karščiui atsparų lygintuvo dangtelį, galite apsaugoti lygintuvą iš karto po naudojimo, nepaisydami to, kad jo padas dar karštas.
Šį karščiui atsparų lygintuvo dangtelį lengva pritvirtinti prie pado, ir taip apsaugoti lygintuvą iš karto po naudojimo.
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