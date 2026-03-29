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3300 serijaGarinis lygintuvas

GC3310/02

3300 serija Garinis lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Šis „Philips“ garinis lygintuvas suteikia papildomą patogumą ne tik dėl didelės vandens įpylimo angos, ypač ilgo laido ir vandens lygio indikatoriaus, bet ir dėl naujojo „SteamGlide“ lygintuvo pado, dėl kurio lyginimas tampa lengvesnis ir lygesnis!

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  • 29 March 2026

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