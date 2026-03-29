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Lyginimas
Visos serijos
3300 serija Garinis lygintuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
GC3310/02
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Šis „Philips“ garinis lygintuvas suteikia papildomą patogumą ne tik dėl didelės vandens įpylimo angos, ypač ilgo laido ir vandens lygio indikatoriaus, bet ir dėl naujojo „SteamGlide“ lygintuvo pado, dėl kurio lyginimas tampa lengvesnis ir lygesnis!
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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