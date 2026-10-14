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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4514/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4514/30

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ suderinti puikūs lyginimo rezultatai ir lengvas naudojimas. Pasižymintis išskirtinėmis savybėmis, pavyzdžiui, greitas kalkių šalinimas, automatinis garų reguliavimas, „SteamGlide“ lygintuvo padas, šis lygintuvas tarnaus jums ilgai.

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Lyginimo prekių ženklas

Su lengvo kalkių šalinimo sistema

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 45 g/min.; 180 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.

Garų pliūpsnis iki 180 g

Garų pliūpsnis iki 180 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia

Jis išsijungia po 8 minučių, jeigu paliekamas pastatytas ant galinės atramos, o paliktas ant lygintuvo pado ar ant šono išsijungs po 30 sekundžių

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • VRS_PBTAWARD66 vaizdas

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