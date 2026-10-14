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GC4514/30
Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ suderinti puikūs lyginimo rezultatai ir lengvas naudojimas. Pasižymintis išskirtinėmis savybėmis, pavyzdžiui, greitas kalkių šalinimas, automatinis garų reguliavimas, „SteamGlide“ lygintuvo padas, šis lygintuvas tarnaus jums ilgai.
Lyginimo prekių ženklas
Garai 45 g/min.; 180 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2400 vatų
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Jis išsijungia po 8 minučių, jeigu paliekamas pastatytas ant galinės atramos, o paliktas ant lygintuvo pado ar ant šono išsijungs po 30 sekundžių
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