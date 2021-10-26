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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/10
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/10
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/10
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/10
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/10
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/10
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4520/10

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ dera įspūdinga kokybė ir lengvas naudojimas. Suderinus greitą kalkių šalinimą su mūsų 5 žvaigždutėmis įvertintu, geriausiai slystančiu „T-ionicGlide“ lygintuvo padu ir automatiniu apsauginiu išjungimu, gaunami geriausi lyginimo rezultatai.

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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų geriausiu lyginimo padu

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 50 g/min.; 190 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2600 vatų

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Garų pliūpsnis iki 190 g

Garų pliūpsnis iki 190 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Пока что лучший утюг!

Выбирала утюг с хорошей постоянной подачей пара, что бы не нажимать все время кнопку. Служит несколько лет, пока без нареканий. Время от времени произвожу чистку от накипи, что очень удобно делать, открыв задний отсек. Подошва легко скользит, не поцарапалась. Разглаживает любые складки. В принципе довольна

Argumentai už

постоянная подача пара, легко чистить от накипи, утюг сам отключается при бездействии находясь в любом положении, легкий

Argumentai prieš

нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Naudojimo data 2019-10-26

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Naudojimo data 2019-10-26

28/07/2020

Україна

Україна

Цена соответствует качеству

Утюг в доме уже больше года. Легкий, хорошо скользит и быстро нагревается. Выглаживает идеально, особенно при включении сильного парового удара. Через 30 секунд после бездействия в лежачем положении отключается. Эту функцию уже вся семья оценила:) Покупкой довольна на все 100%.

Argumentai už

не течет, есть вертикальный пар, автоматическое отключение

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Naudojimo data 2019-07-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Naudojimo data 2019-07-28

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.