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Nutraukta gamyba
Palaikymas
HC3400/15
Nutraukta gamyba
Ar galiu naudoti „Philips“ kirptuvą, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Kaip valyti „Philips“ kirptuvą?
Ar galiu plauti „Philips“ kirptuvą vandeniu?
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Kodėl „Philips“ skustuve, kirptuve ar kirpimo mašinėlėje yra baltas tepalas?
Kaip kirpti savo plaukus su „Philips“ plaukų kirpimo mašinėle ar kirptuvu?
Kaip pritvirtinti / nuimti „Philips“ kirptuvo priedą?
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