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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Pasigalandantys metaliniai peiliukai
60 ilgio nustatymų
120 min. veikimas be laido / 1 val. įkrovimas
Garantija iki 5 metų
Naudodamiesi valdymo mygtukais tiksliai pasirinksite pageidaujamą ilgį iš 60 ilgio nustatymų ir jį užfiksuosite. Norėdami kirpti tiksliai, naudokite šukas ir rinkitės ilgio nustatymus 0,2 mm tikslumu nuo 1 iki 7 mm arba 1 mm tikslumu nuo 7 iki 42 mm. Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.
Pasigalandantys plieniniai peiliukai yra neįtikėtinai ilgaamžiai. Net po 5 metų jie skuta taip pat švariai ir tiksliai kaip ir 1-ąją dieną.
Lygus kirpimas, pritaikytas jums. „PowerAdapt“ jutiklis automatiškai sureguliuoja variklį pagal unikalų jūsų plaukų tankį, todėl bet kokio ilgio plaukai kerpami tiksliai tinkama galia.
4.5
iš 5
279
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Striksė
29/10/2019
Lietuva
Puiki plaukų kirpimo mašinėlė
Lengva naudoti. Galima pasirinkti įvairų plaukų ilgį.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
orange
16/03/2016
Lietuva
Greitas, lengvas ir patogus naudojimas
Super plaukų kirpimo mašinėlė. Mums labai patiko, išbandėm plaukų kirpimo mašinėlę, patogu ir lengva naudoti, greitis nusistato kas 1 milimetrą. Ir svarbiausia, kad pakrauti mašinėlę reikia tik 1 valandą ir gali kirpti kaip rašo aprašyme 120 min. be laido, mums nereikėjo tiek, užteko 20 min. ar mažiau. Taigi, galima apkirpti kelis žmones per tokį laiką. Rekomenduojam šį gaminį, pirkite, nepasigailėsite. Perfect. Vertinam 10+
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Jurčiks
06/09/2020
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti ērti un saprotami regulējas vajadzīgai garums
Es esmu apmierināts ar doto produktu,jo es nēsmu profesenāls frizieris bet ar šo mašīnīti tīri tā neko nogriezu matus.Man patika ka es uzliekot jebkuru garuma uzgali ciparu panelis uzrādīja pareizo griešanas garumu,kas ir diezgan ērti un saprotami,kā arī griešanas laikā grieza labi neplēsa matus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.