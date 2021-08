Įkrovus 1 valandą, galima naudoti 120 min. be laido

Norėdami naudoti plaukų kirpimo mašinėlę visu pajėgumu ir kirpti plaukus nevaržomi, naudokite kirptuvą be laido. Mašinėlėje yra galingas ličio jonų akumuliatorius, kurį įkrovus 1 valandą, be laido galima kirpti iki 120 min. Galima naudoti su laidu ir be laido.