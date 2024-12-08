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  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

Daily CollectionSkrudintuvas

HD2516/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
Šis kompaktiškas skrudintuvas turi 8 nustatymus ir 2 dideles, kintamo dydžio angas, tad galite vienodai paskrudinti net ir skirtingos rūšies duoną. Be to, ant integruoto bandelių stovo galėsite lengvai pašildyti mėgstamas bandeles, pyragaičius ir suktinukus.
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8 nustatymai ir integruotas bandelių pašildymo stovas

Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

  • 8 nustatymai

  • Kompakt. dizainas

  • Integruotas bandelių pašildymo stovas

8 skrudinimo nustatymai individualiems pomėgiams

8 skrudinimo nustatymai individualiems pomėgiams

Su 8 nustatymais galite skrudinti skirtingas duonos rūšis ir nerizikuoti, kad ji sudegs. Sureguliuokite skrudinimo nustatymą taip, kaip mėgstate, ir skrebutis bus toks, kokio norite.

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui. Išcentravimo funkcija užtikrina, kad duona bus viduryje ir vienodai apskrus iš abiejų pusių.

Integruotas bandelių stovas yra skirtas suktinukams, pyragaičiams arba bandelėms pašildyti

Ant integruoto bandelių stovo lengvai pašildysite mėgstamas bandeles, pyragaičius ir suktinukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/12/2024

България

България

Супер много ми допада

Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.

Argumentai už

Притопляне на хляб

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекция Daily HD2517/90 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекция Daily HD2517/90 Тостер

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