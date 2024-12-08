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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
8 nustatymai
Kompakt. dizainas
Integruotas bandelių pašildymo stovas
Su 8 nustatymais galite skrudinti skirtingas duonos rūšis ir nerizikuoti, kad ji sudegs. Sureguliuokite skrudinimo nustatymą taip, kaip mėgstate, ir skrebutis bus toks, kokio norite.
2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui. Išcentravimo funkcija užtikrina, kad duona bus viduryje ir vienodai apskrus iš abiejų pusių.
Ant integruoto bandelių stovo lengvai pašildysite mėgstamas bandeles, pyragaičius ir suktinukus.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ИваТС
08/12/2024
България
Супер много ми допада
Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.
Argumentai už
Притопляне на хляб
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекция Daily HD2517/90 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекция Daily HD2517/90 Тостер