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  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
  • Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai

Nutraukta gamyba

Daily CollectionSkrudintuvas

HD2586/20

4.9
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
Nuolat mėgaukitės skaniais skrebučiais naudodamiesi šiuo kompaktišku metaliniu „Philips“ skrudintuvu. Yra 2 didelės angos duonai, kintamo pločio angos siekiant skrudinti tolygiai ir reguliuojamas skrudinimo valdymas. Ištraukiamas trupinių dėklas palengvina valymą.
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Kompaktiškas metalinis skrudintuvas su didelėmis angomis duonai

Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai

  • 2 angų

  • Kompaktiškas

  • Juoda ir sidabrinė, šlifuoto metalo

Skrudintuvo išorė lieka vėsi ir saugi paliesti

Skrudintuvo išorė lieka vėsi ir saugi paliesti

Skrudintuvės išorė lieka vėsi ir saugi paliesti.

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Jį lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

Отличный тостер

Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2586/20 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2586/20 Тостер

14/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую!

Дуже зручно що є окремий регулятор температури, завжди можна підібрати потрібну обсмажку для скоринки різного виду хліба. Ровномірно обсмажує. Є кнопочка для самостійного вимкнення, коли вважаєш що і так достатньо.))) Дуже зручна в використанні та компактна!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2586/20 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2586/20 Тостер

11/04/2019

Україна

Україна

Зручний і стильний

Користуюсь тостером вже майже 2 роки, майже кожного дня. Щоранку підсмажую тости для сніданку. Регулятор інтенсивності дозволяє отримати потрібний результат в залежності від типу хлібу. Підсмажування рівномірне. Знімний піддон дозволяє легко і швидко видалити крихти. Сам тостер виглядає стильно і мінімалістично. Ідеально вписався в інтер’єр кухні.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2586/20 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2586/20 Тостер

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