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Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00

Nutraukta gamyba

Daily CollectionSkrudintuvas

HD2596/00

Tolygiai, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

Nuolat mėgaukitės skaniais skrebučiais su šiuo kompaktišku skrudintuvu. Yra 2 didelės angos duonai, kintamo pločio angos tolygiam skrudinimui ir reguliuojamas skrudimo valdymas norimam paskrudinimui. Ištraukiamas trupinių dėklas palengvina valymą.

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Kompaktiškas dviejų angų korpusas su pašildymo funkcija

Tolygiai, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

  • 2 angų

  • Kompaktiškas

  • Baltos ir smėlio spalvos

  • Pašildymas, bandelių šildyklė

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti.

2 plačios angos riekelėms skrudinti

2 plačios angos riekelėms skrudinti

2 plačios angos storoms ar plonoms riekelėms skrudinti.

7 skrudinimo lygiai – individualus pasirinkimas

7 skrudinimo lygiai – individualus pasirinkimas

7 skrudinimo lygiai – individualus pasirinkimas.

Techninės savybės

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.