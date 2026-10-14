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Nutraukta gamyba
HD2596/00
Tolygiai, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
Nuolat mėgaukitės skaniais skrebučiais su šiuo kompaktišku skrudintuvu. Yra 2 didelės angos duonai, kintamo pločio angos tolygiam skrudinimui ir reguliuojamas skrudimo valdymas norimam paskrudinimui. Ištraukiamas trupinių dėklas palengvina valymą.
2 angų
Kompaktiškas
Baltos ir smėlio spalvos
Pašildymas, bandelių šildyklė
Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti.
2 plačios angos storoms ar plonoms riekelėms skrudinti.
7 skrudinimo lygiai – individualus pasirinkimas.
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