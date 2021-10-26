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  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas

Nutraukta gamyba

Viva CollectionSkrudintuvas

HD2650/80

5
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
Visiškai metalinis skrudintuvas su savaime išcentruojančia, ypač plačia anga, kad riekė vienodai paskrustų nepaisant jos storio. Naudodami įvairias skrudinimo parinktis ir integruotą bandelių stovą, galite mėgautis tobulai traškiais skrebučiais, šiltais kepiniais, suktinukais ir bandelėmis.
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Itin plati anga, todėl telpa stora, plona, šviežios ar šaldytos duonos riekė

Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas

  • Visiškai metalinis

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Jį lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo.

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

СУПЕР

Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.

Argumentai už

Якісний підігрів, металевий корпус

Argumentai prieš

Відспилезахисної кришкитність

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер

07/10/2021

Україна

Україна

Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани

Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер

22/06/2021

Україна

Україна

Мой элегантный помощник на кухне

Купили этот тостер по просьбе дочери. Как-то не видела в нем необходимости ранее. Но теперь он постоянно в использовании. Вкусный завтрак за 5 минут. Быстро и без хлопот. Разная степень румяности корочки. Легкость в управлении. Кнопка СТОП. Функция разогрева. Выбрала эту модель из-за элегантных форм. Благородного темного металла. На темном металле не остается отпечатков как на простой нержавейке. Очень легко за тостером ухаживать. Хотелось бы в комплекте иметь тонкую металлическую крышку, но увы.

Argumentai už

легкость управления, элегантный вид, металлический корпус, качественная прожарка разных степеней румяности

Argumentai prieš

нет крышки.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер

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