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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
0,8 l, 2400 W
1 puodelio indikatorius
Šlifuoto metalo
Atlenkiamas dangtelis
Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl galite lengvai sutaupyti iki 50 % energijos ir sumažinti poveikį gamtai.
Elegantiška lemputė integruota į įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada virdulys įjungtas.
Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat apsaugoma nuo kontakto su garais.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dovand
07/09/2015
Lietuva
kokybiskas, praktiškas ir ekonomiškas
Kokybiškas, nes turime jau keletą metų, ir vis dar taip pat veikia. Ekonomiškumo suteikia maža virdulio talpa- nereikia veltui virinti vandenį ir eikvoti elektros energijos. Praktiškas, nes užima nedaug vietos. Taip pat patrauklios sidabrinės spalvos :). Kaip ir visi virduliai turi savaiminę išsijungimo ir apsaugos nuo perkaitimo funkciją.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4618/20 Mažas virdulys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4618/20 Mažas virdulys
kristy_brasov
30/11/2020
România
Produsul este excelent
Folosesc acest fierbator de vreo 5 ani si merge exceptional ca in prima zi. Are dimensiuni reduse si l-am putut cara in toate concediile sa facem ceai si cafea. Este foarte puternic deci incalzaste apa foarte rapid. Materialele sunt de calitate superioara
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4618/20 Mini-fierbător
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4618/20 Mini-fierbător