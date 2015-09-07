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  • Greitas ir paprastas paruošimas
  • Greitas ir paprastas paruošimas
  • Greitas ir paprastas paruošimas
  • Greitas ir paprastas paruošimas
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  • Greitas ir paprastas paruošimas
  • Greitas ir paprastas paruošimas

Nutraukta gamyba

Daily CollectionVirdulys

HD4647/75

4.3
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas ir paprastas paruošimas
Ar nebūtų puiku per kelias sekundes užvirti vandenį ir lengvai išvalyti virdulį? Plokščiojo kaitinimo elemento pagalba vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Dėl valomo antikalcinio filtro vanduo ir gėrimai yra švaresni.
Peržiūrėti visas naudas

Galingas, lengvai valomas plokščias kaitinimo elementas

Greitas ir paprastas paruošimas

  • 1,5 l, 2400 W

  • Vandens lygio indikatorius

  • Baltas su geltona

  • Atlenkiamas dangtelis

Paprasta pildyti pro dangtelį ir snapelį

Paprasta pildyti pro dangtelį ir snapelį

Arbatinukas gali būti papildomas pro dangtelį ir snapelį.

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirimui ir lengvam valymui

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirimui ir lengvam valymui

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.3

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

07/09/2015

Lietuva

Lietuva

Ilgaamžiškas

Šį virdulį įsigijau 2003 metais, naudoju kasdien, veikia nepriekaištingai. Dar niekad neteko taip ilgai naudot :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/75 Virdulys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/75 Virdulys

08/10/2015

Polska

Polska

Świetny produkt

Estetyczny wygląd, solidne wykonanie i trwałość. Prostota i funkcjonalność.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/75 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/75 Czajnik

22/11/2013

Polska

Polska

Super czajnik

To już nasz drugi czajnik philipsa-produkowany w Polsce w dodatku. Nie kupujemy czajników innych marek, gdyż ta marka spełniła nasze oczekiwania, nie trzeba sto razy wygotowywać smrodku plastiku, gdyż najwyraźniej plastik w tym czajniku jest tak dobrej jakości, że nie śmierdzi. Pojemność w zupełności nam wystarcza a obrotowa podstawa jest wygodna w użytkowaniu. Wyglad też niczego sobie :-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/12 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/12 Czajnik

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