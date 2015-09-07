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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1,5 l, 2400 W
Vandens lygio indikatorius
Baltas su geltona
Atlenkiamas dangtelis
Arbatinukas gali būti papildomas pro dangtelį ir snapelį.
Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.
Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.
4.3
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Astiene
07/09/2015
Lietuva
Ilgaamžiškas
Šį virdulį įsigijau 2003 metais, naudoju kasdien, veikia nepriekaištingai. Dar niekad neteko taip ilgai naudot :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/75 Virdulys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/75 Virdulys
Justa33
08/10/2015
Polska
Świetny produkt
Estetyczny wygląd, solidne wykonanie i trwałość. Prostota i funkcjonalność.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/75 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/75 Czajnik
wiolka87r
22/11/2013
Polska
Super czajnik
To już nasz drugi czajnik philipsa-produkowany w Polsce w dodatku. Nie kupujemy czajników innych marek, gdyż ta marka spełniła nasze oczekiwania, nie trzeba sto razy wygotowywać smrodku plastiku, gdyż najwyraźniej plastik w tym czajniku jest tak dobrej jakości, że nie śmierdzi. Pojemność w zupełności nam wystarcza a obrotowa podstawa jest wygodna w użytkowaniu. Wyglad też niczego sobie :-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/12 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4647/12 Czajnik