30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
HD4670/20
1,7 l, 2400 W
1 puodelio indikatorius
Šlifuoto metalo
Atverčiamas dangtis
Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl galite lengvai sutaupyti iki 66 % energijos ir sumažinti poveikį gamtai.
Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.
Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda.
3.9
iš 5
13
Atsiliepimai
mtbiker
08/11/2015
Polska
Wzór czajnika domowego :)
Cichy, szybko gotuje, świetnie wygląda, pojemny, niezawodny - ideał :) Mam już takie dwa w rodzinie i działają idealnie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik
Syki67
18/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
produkt na 10
czajnik spełnia w 100% swoje zadanie nie mam żadnych zastrzeżeń polecam ten produkt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik
Owi75
04/04/2015
Polska
Trwały i elegancki
Dzisia, po 6 latach intensywnego użytkowania czajnik skapitulował. Niemniej jednak jestem z tego produktu bardzo zadowolony dlatego znalazłem sie właśnie tutaj ponownie z chęcią wyboru kolejnego produktu marki Philips
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik