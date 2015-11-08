GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia

Nutraukta gamyba

Virdulys

HD4670/20

3.9
| (13) Atsiliepimai
Virkite tik tiek, kiek reikia
Unikali šio stilingo metalinio „Philips“ virdulio funkcija „vieno puodelio indikatorius“ leis jums užvirti tik tiek vandens, kiek jums reikia. Todėl galėsite lengvai sutaupyti iki 66 % energijos ir sumažinti poveikį gamtai
Peržiūrėti visas naudas

Šis virdulys sutaupo iki 66 % energijos

Virkite tik tiek, kiek reikia

  • 1,7 l, 2400 W

  • 1 puodelio indikatorius

  • Šlifuoto metalo

  • Atverčiamas dangtis

Vieno puodelio indikatorius – virti tik tiek vandens, kiek jums reikia

Vieno puodelio indikatorius – virti tik tiek vandens, kiek jums reikia

Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl galite lengvai sutaupyti iki 66 % energijos ir sumažinti poveikį gamtai.

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Daugiafunkcė saugumo sistema

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.9

iš 5

13

Atsiliepimai

2

08/11/2015

Polska

Polska

Wzór czajnika domowego :)

Cichy, szybko gotuje, świetnie wygląda, pojemny, niezawodny - ideał :) Mam już takie dwa w rodzinie i działają idealnie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik

18/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

produkt na 10

czajnik spełnia w 100% swoje zadanie nie mam żadnych zastrzeżeń polecam ten produkt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik

04/04/2015

Polska

Polska

Trwały i elegancki

Dzisia, po 6 latach intensywnego użytkowania czajnik skapitulował. Niemniej jednak jestem z tego produktu bardzo zadowolony dlatego znalazłem sie właśnie tutaj ponownie z chęcią wyboru kolejnego produktu marki Philips

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4670/20 Czajnik

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.