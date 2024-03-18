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Viva Collection Virdulys
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HD4677/20
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4677/20 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Kettle
Visi (1)
Ar galiu naudoti „Philips“ virdulį be kalkių filtro?
„Philips“ virdulys neįsijungia
Mano „Philips“ virdulys nešvarus, viduje yra mažų dėmelių
Susisiekimas su „Philips“
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