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Nutraukta gamyba
HD5730/10
„Philips“ vieno spustelėjimo espreso aparatas vienu mygtuko paspaudimu gali išvirti kelių rūšių espreso kavą, pvz., kapučino ar latė mačiato. Automatinė kavamalė kiekvieną kartą šviežiai sumala pupeles. Tada pienas suplakamas ir automatiškai įpilamas į kavą, taigi jums nereikia sukinėti ąsočio po garų snapeliu. Be to, unikalus pieno indas lengvai pritvirtinamas prie aparato, puikiai telpa šaldytuve ir netgi gali būti plaunamas indų plovyklėje. Tiesiog vieną kartą spustelėkite mygtuką ir po kelių akimirkų galėsite mėgautis mėgiamos rūšies espreso kava namie.
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