Służy mi już chyba z 10 lat i nadal działa bez zarzutu. Niestety przy ostatnim myciu filtra chyba za mocno przydusiłam i porwała się siateczka. Chyba będę musiała zakupić filtry papierowe ale sprzętu nie wyrzucę bo nie dość, że jest śliczny to kawa bardzo mi smakuje.