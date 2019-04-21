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Nutraukta gamyba
Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
Mėgaukitės gera kava, paruošta patikimu ir kompaktišku kavos virimo aparatu „Philips“, kuris tilps bet kur.
Su stikliniu ąsočiu
Balta ir mėlyna
Pripildykite vandens bakelį lengvai ir tiksliai naudodamiesi vandens lygio žyma.
Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.
Nenaudojamą laidą galima laikyti laido skyrelyje po kavos virimo aparatu. Tvarkingai pastatytas kavos virimo aparatas jūsų virtuvėje atrodys itin dailiai.
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4.4
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Helga26
21/04/2019
Magyarország
Nagyon elégedett
A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Hrachnastenu
31/05/2016
Česká republika
skvělý výrobek
praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kávovar
tanks2016
03/10/2016
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
lieliskas funkcijas
labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts