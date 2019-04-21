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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/70
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Nutraukta gamyba

Daily CollectionKavos virimo aparatas

HD7446/70

4.4

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama

Mėgaukitės gera kava, paruošta patikimu ir kompaktišku kavos virimo aparatu „Philips“, kuris tilps bet kur.

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Telpa 10–15 puodelių, kompaktiškas dizainas

Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama

  • Su stikliniu ąsočiu

  • Balta ir mėlyna

Lengvai įpilkite vandens naudodamiesi vandens lygio žyma

Lengvai įpilkite vandens naudodamiesi vandens lygio žyma

Pripildykite vandens bakelį lengvai ir tiksliai naudodamiesi vandens lygio žyma.

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.

Kad virtuvė būtų tvarkinga, laidą laikykite laido skyrelyje

Kad virtuvė būtų tvarkinga, laidą laikykite laido skyrelyje

Nenaudojamą laidą galima laikyti laido skyrelyje po kavos virimo aparatu. Tvarkingai pastatytas kavos virimo aparatas jūsų virtuvėje atrodys itin dailiai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett

A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

31/05/2016

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kávovar

03/10/2016

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

lieliskas funkcijas

labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.