    4000 Series Puikus automatinis espreso aparatas

    HD8847/09

    Puiki espreso kava ir filtruotos kavos skonis

    Norite rytinės kavos? O gal stiprios espreso kavos? „CoffeeSwitch“ mygtuku filtruotos kavos mėgėjai nesunkiai espreso ruošimo funkciją perjungs į filtruotos kavos ruošimo iš šviežiai maltų pupelių funkciją.

    4000 Series Puikus automatinis espreso aparatas

    Puiki espreso kava ir filtruotos kavos skonis

    Visada iš šviežiai maltų pupelių

    • 6 gėrimai
    • Integruotas pieno ąsotėlis
    • Juoda
    Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

    Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

    Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl mėgausitės aromatinga šviežia kava gamindami bent 20 000 puodelių kavos.

    Mėgaukitės pasirenkamaisiais 6-iais gėrimais, tarp jų kapučinu

    Mėgaukitės pasirenkamaisiais 6-iais gėrimais, tarp jų kapučinu

    Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

    Reguliuokite kavos pylimo snapelį, kad tiktų bet kokiam puodeliui

    Reguliuokite kavos pylimo snapelį, kad tiktų bet kokiam puodeliui

    Dėl mūsų espreso kavos aparatuose naudojamo reguliuojamo snapelio galėsite įdėti bet kokį puodelį, todėl kava neišsipils ir neatvės, kol ją pilsite į puodelį. Taip jūsų espresas visada bus tinkamos temperatūros, o aparatas išliks švarus.

    Filtruotos kavos iš šviežių pupelių skonis perjungus „CoffeeSwitch“

    Filtruotos kavos iš šviežių pupelių skonis perjungus „CoffeeSwitch“

    Dabar automatiniu espreso kavos aparatu galite paruošti ir filtruotą kavą! Tiesiog patraukite svirtelę ir mėgaukitės rytine kava arba stipria espreso. Unikaliu „CoffeeSwitch“ mygtuku pasirinkite šviežiai maltų pupelių kavos puodelį pagal nuotaiką arba akimirką.

    Reguliuokite kiekį, 5 aromato stiprumo ir 5 malūnėlio nustatymai

    Reguliuokite kiekį, 5 aromato stiprumo ir 5 malūnėlio nustatymai

    Su šiuo visiškai automatiniu kavos aparatu pasilepinkite variantų gausa, pritaikydami gėrimą savo skoniui. Lengvai individualiai nustatykite ir išsaugokite atmintyje kiekvieno gėrimo gaminimo trukmę, stiprumą ir temperatūrą. Tyrinėkite, eksperimentuokite ir sugalvokite bet kokį gėrimą!

    Sukurta taip, kad pasižymėtų maksimalia talpa ir kompaktiška išvaizda

    Sukurta taip, kad pasižymėtų maksimalia talpa ir kompaktiška išvaizda

    Džiaukitės turėdami daugiau vietos ir ilgiau nepildydami vandens, nes labai kompaktiško dizaino aparate telpa didesnės pupelių, vandens ir atliekų talpos. Šis išmanus ir puikus automatinis aparatas yra patogiausias ir veikia geriausiai, nes turi didelės talpos vandens bakelį, pupelių ir atliekų talpas.

    Integruotas pieno ąsotėlis – kapučino vienu paspaudimu

    Integruotas pieno ąsotėlis – kapučino vienu paspaudimu

    Lengvai mėgaukitės tobulos temperatūros kapučino kava su puta. Tiesiog įpilkite į ąsotėlį pieno, įstatykite jį į aparatą ir pasirinkite pageidaujamą gėrimą. Ar pasirinktumėte kapučino, ar pieno putas, jūsų gėrimas bus paruoštas per kelias sekundes, užtikrinant idealią temperatūrą ir nuolatinį netykštančio pieno srautą.

    Lengvas aparato valdymas intuityviu ekranu

    Lengvas aparato valdymas intuityviu ekranu

    Intuityvusis ekranas rodo visą svarbią informaciją, kad lengvai sąveikautumėte su aparatu ir jis veiktų geriausiai. Piktogramos padės pasirinkti visas individualaus nustatymo parinktis ir svarbius priežiūros darbus.

    Pieno ąsotėlyje suplakta lygi pieno puta

    Pieno ąsotėlyje suplakta lygi pieno puta

    Kiekvienas kavos puodelis bus papuoštas skonio receptorius žadinančia aksomine pieno puta. Pieno ąsotėlyje pienas suplakamas du kartus ir tinkamos temperatūros aksominis sluoksnis užpilamas ant kavos. Pieno ąsotėlį galima saugiai laikyti šaldytuve ir jis yra labai higieniškas.

    Mėgaukitės kava be kofeino naudodami tirpios kavos parinktį

    Mėgaukitės kava be kofeino naudodami tirpios kavos parinktį

    Kartais smagu išgerti puodelį sodrios ir skanios kavos negaunant kofeino dozės. Naudodami tirpios kavos parinktį galėsite bet kada pasigaminti kavos be kofeino.

    Lengva valyti dėl išimamo virimo elemento

    Lengva valyti dėl išimamo virimo elemento

    Virimo elementas yra kiekvieno visiškai automatinio kavos aparato širdis, kurią reikia reguliariai valyti. Virimo elementas išimamas, todėl galite jį kruopščiai išvalyti nuplaudami po čiaupu.

    Mėgaukitės puikia kava su automatiniu skalavimu ir nukalkinimu pagal instrukcijas

    Mėgaukitės puikia kava su automatiniu skalavimu ir nukalkinimu pagal instrukcijas

    Šis espreso aparatas automatiškai plauna savo kavos virimo kontūrą vandeniu įjungus arba išjungiant aparatą ir kiekvienam kavos puodeliui suteikia puikų, šviežią skonį. Reguliarus nukalkinimas ilgina espreso aparato naudojimo laiką. Šis aparatas praneš, kai reikės nukalkinti. Ekrane bus rodomos žinutės, ką ir kada daryti.

    Techninės savybės

    • Tinkinimas

      Aromato stiprumo nustatymai
      5
      Malūnėlio nustatymai
      5
      Kavos virimo ir pieno plakimo trukmė
      Reguliuojama
      Aromato nustatymas prieš verdant kavą
      Ne
      Naudotojų profiliai
      1
      Temperatūros nustatymai
      3

    • Įvairovė

      Gėrimai
      • Espreso
      • Silpnasis espresas („Espresso Lungo“)
      • Karštas vanduo
      • Pieno puta
      • Kapučino
      • Kava
      Tirpios kavos parinktis
      Taip
      Dvigubas puodelis
      Taip
      Dvigubas kavos su pienu puodelis
      Ne
      „CoffeeSwitch“ mygtukas
      Taip

    • Kitos funkcijos

      Išimamas virimo elementas
      Taip
      Automatinis skalavimas ir nukalkinimas
      Taip
      Pagrindinis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
      Taip
      Greitai įkaistantis virintuvas
      Taip

    • Techniniai duomenys

      Gaminio matmenys
      215 x 330 x 429  cm
      Įtampa
      230  V
      Laido ilgis
      >100  cm
      Dažnis
      50  Hz
      Pieno indo talpa
      0,5  l
      Tirščių indo talpa
      15  servings
      Vandens bakelio talpa
      1,8  l
      Kavos pupelių talpa
      250  g
      Gaminio svoris
      7.2  kg
      Tirščių indas
      Prieiga iš priekio
      Vandens bakelis
      Prieiga iš viršaus
      Didžiausias puodelio aukštis
      152  mm
      Filtro suderinamumas
      „Brita Intenza“
      Spalva ir apdaila
      Juoda

    • Bendrosios specifikacijos

      Pieno sistema
      Integruotas pieno ąsotėlis
      Naudotojo sąsaja
      Pagrindinis ekranas

