HD8847/09
Puiki espreso kava ir filtruotos kavos skonis
Norite rytinės kavos? O gal stiprios espreso kavos? „CoffeeSwitch“ mygtuku filtruotos kavos mėgėjai nesunkiai espreso ruošimo funkciją perjungs į filtruotos kavos ruošimo iš šviežiai maltų pupelių funkciją.Peržiūrėti visus privalumus
Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl mėgausitės aromatinga šviežia kava gamindami bent 20 000 puodelių kavos.
Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Dėl mūsų espreso kavos aparatuose naudojamo reguliuojamo snapelio galėsite įdėti bet kokį puodelį, todėl kava neišsipils ir neatvės, kol ją pilsite į puodelį. Taip jūsų espresas visada bus tinkamos temperatūros, o aparatas išliks švarus.
Dabar automatiniu espreso kavos aparatu galite paruošti ir filtruotą kavą! Tiesiog patraukite svirtelę ir mėgaukitės rytine kava arba stipria espreso. Unikaliu „CoffeeSwitch“ mygtuku pasirinkite šviežiai maltų pupelių kavos puodelį pagal nuotaiką arba akimirką.
Su šiuo visiškai automatiniu kavos aparatu pasilepinkite variantų gausa, pritaikydami gėrimą savo skoniui. Lengvai individualiai nustatykite ir išsaugokite atmintyje kiekvieno gėrimo gaminimo trukmę, stiprumą ir temperatūrą. Tyrinėkite, eksperimentuokite ir sugalvokite bet kokį gėrimą!
Džiaukitės turėdami daugiau vietos ir ilgiau nepildydami vandens, nes labai kompaktiško dizaino aparate telpa didesnės pupelių, vandens ir atliekų talpos. Šis išmanus ir puikus automatinis aparatas yra patogiausias ir veikia geriausiai, nes turi didelės talpos vandens bakelį, pupelių ir atliekų talpas.
Lengvai mėgaukitės tobulos temperatūros kapučino kava su puta. Tiesiog įpilkite į ąsotėlį pieno, įstatykite jį į aparatą ir pasirinkite pageidaujamą gėrimą. Ar pasirinktumėte kapučino, ar pieno putas, jūsų gėrimas bus paruoštas per kelias sekundes, užtikrinant idealią temperatūrą ir nuolatinį netykštančio pieno srautą.
Intuityvusis ekranas rodo visą svarbią informaciją, kad lengvai sąveikautumėte su aparatu ir jis veiktų geriausiai. Piktogramos padės pasirinkti visas individualaus nustatymo parinktis ir svarbius priežiūros darbus.
Kiekvienas kavos puodelis bus papuoštas skonio receptorius žadinančia aksomine pieno puta. Pieno ąsotėlyje pienas suplakamas du kartus ir tinkamos temperatūros aksominis sluoksnis užpilamas ant kavos. Pieno ąsotėlį galima saugiai laikyti šaldytuve ir jis yra labai higieniškas.
Kartais smagu išgerti puodelį sodrios ir skanios kavos negaunant kofeino dozės. Naudodami tirpios kavos parinktį galėsite bet kada pasigaminti kavos be kofeino.
Virimo elementas yra kiekvieno visiškai automatinio kavos aparato širdis, kurią reikia reguliariai valyti. Virimo elementas išimamas, todėl galite jį kruopščiai išvalyti nuplaudami po čiaupu.
Šis espreso aparatas automatiškai plauna savo kavos virimo kontūrą vandeniu įjungus arba išjungiant aparatą ir kiekvienam kavos puodeliui suteikia puikų, šviežią skonį. Reguliarus nukalkinimas ilgina espreso aparato naudojimo laiką. Šis aparatas praneš, kai reikės nukalkinti. Ekrane bus rodomos žinutės, ką ir kada daryti.
