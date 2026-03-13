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Saeco Intelia Deluxe Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

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Saeco Intelia DeluxePuikus automatinis espreso aparatas

HD8904/01

Saeco Intelia Deluxe Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine HD8904/01

  • PDF fail., 1.2 MB
  • 13 March 2026

„Saeco“ pristato „Intelia Deluxe“. Išmaniosios technologijos užtikrina kokybę, įrenginį patogu naudoti ir jis ruošia nepriekaištingo skonio kavą. Nesenstančio dizaino „Intelia“ korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno. Šis aparatas yra puikus italų meistriškumo pavyzdys.

  • PDF fail.
  • 29 June 2026

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