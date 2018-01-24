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  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas

Nutraukta gamyba

Saeco Intelia DeluxePuikus automatinis espreso aparatas

HD8904/01

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
„Saeco“ pristato „Intelia Deluxe“. Išmaniosios technologijos užtikrina kokybę, įrenginį patogu naudoti ir jis ruošia nepriekaištingo skonio kavą. Nesenstančio dizaino „Intelia“ korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno. Šis aparatas yra puikus italų meistriškumo pavyzdys.
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Nesenstantis Italijoje sukurtas dizainas

Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas

  • 4 gėrimai

  • Automatinis pieno putų plakiklis

  • Nerūdijančiojo plieno apdaila

  • „AquaClean“

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

Mėgaukitės 4 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės 4 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo

Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo

„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

24/01/2018

Česká republika

Česká republika

výborný přístroj

s přístrojem jsem spokojená,má dostatečně široký počet voleb,aby vyrobil kvalitní kávu,jak jsem očekávala. Provoz je bezproblémový,čištění nenáročné. Kvalitní káva samozřejmě závisí na druhu kávy,kterou do přístroje nasypete,to přístroj nepřekoná. S volbou jsem spokojena.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.