30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
4 gėrimai
Automatinis pieno putų plakiklis
Nerūdijančiojo plieno apdaila
„AquaClean“
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
slafka
24/01/2018
Česká republika
výborný přístroj
s přístrojem jsem spokojená,má dostatečně široký počet voleb,aby vyrobil kvalitní kávu,jak jsem očekávala. Provoz je bezproblémový,čištění nenáročné. Kvalitní káva samozřejmě závisí na druhu kávy,kterou do přístroje nasypete,to přístroj nepřekoná. S volbou jsem spokojena.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.