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  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.

Nutraukta gamyba

Saeco IncantoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8911/09

4.5
| (30) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
„Saeco Incanto“ nustatė naujus šios klasės standartus. Išskirtiniame korpuse pritaikyta aukštos kokybės itališka technologija, todėl kaskart malant gaunama nuostabaus skonio kava. Jūsų svajonės apie kavą pagaliau išsipildė.
Peržiūrėti visas naudas

Dėl naudojamų pažangių technologijų gaunamas geriausias skonis

Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.

  • 3 gėrimai

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • „PianoBlack“

  • „AquaClean“

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

Mėgaukitės 3 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės 3 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo

Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo

„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

30

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

2

07/01/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продукт с чудесни характеристики!

Много добра кафемашина. Ползвам я от няколко години и съм много доволна.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

19/06/2020

България

България

най-добрата

Кафеавтомата прави невероятно кафе, лесен за поддръжка, бърз за ползване. Най-добрата инвестиция която съм правила. Доволна съм от продукта и от всички останали,които имам.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

18/06/2020

България

България

Перфектна

Всичко което се прави с тази машина е лесно перфектно и със страхотни резултати

Argumentai už

Ненадмината

Argumentai prieš

Няма такива

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.