30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
3 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
„PianoBlack“
„AquaClean“
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.
4.5
iš 5
30
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Megi98
07/01/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
Продукт с чудесни характеристики!
Много добра кафемашина. Ползвам я от няколко години и съм много доволна.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
stami_h
19/06/2020
България
най-добрата
Кафеавтомата прави невероятно кафе, лесен за поддръжка, бърз за ползване. Най-добрата инвестиция която съм правила. Доволна съм от продукта и от всички останали,които имам.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
galincho
18/06/2020
България
Перфектна
Всичко което се прави с тази машина е лесно перфектно и със страхотни резултати
Argumentai už
Ненадмината
Argumentai prieš
Няма такива
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8911/09 Aвтоматична кафемашина
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.