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  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
  • Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.

Nutraukta gamyba

Saeco IncantoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8918/41

4.6
| (23) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.
„Saeco Incanto“ nustatė naujus šios klasės standartus. Išskirtiniame korpuse pritaikyta aukštos kokybės itališka technologija, todėl kaskart malant gaunama dieviško skonio kava. Jūsų svajonės apie kavą pagaliau išsipildė.
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Nuostabi espreso su pienu vos vieno mygtuko paspaudimu

Elegantiškas dizainas. Įspūdinga kavos kokybė.

  • 6 gėrimai

  • Integruotas pieno ąsotėlis

  • Silver Pantera

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės karšta kava akimirksniu

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės karšta kava akimirksniu

Net jei turite mažai laiko, dėl greitai įkaistančio virintuvo galite greitai pasigaminti puikios espreso arba kapučino kavos. Paslaptis – lengvas aliuminio ir nerūdijančiojo plieno korpusas, kuris labai greitai įkaista iki aukštos temperatūros.

Platus kavos pasirinkimas vienu mygtuko paspaudimu

Platus kavos pasirinkimas vienu mygtuko paspaudimu

Galite rinktis espreso, kavą su pienu ar bet kurį kitą gėrimą iš plataus parinkčių asortimento ir mėgautis savo mėgstama kava. Ar tai būtų pirmas rytinės kavos puodelis, ar kava po pietų, tikrai rasite tinkamą skonį bet kuriam paros metui.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

23

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный повод начать хороший день с вкусным кофе

Пользуюсь данной кофемашиной три года и наслаждаюсь отличным кофе каждый день. Напитки действительно, готовит на пятерочку и нет необходимости утром бежать в кофейню))). Друзья, у которых своя кофейня подтверждают, что наша Saeco Incanto готовит превосходный кофе. Довольны покупкой, засматриваемся на новые модели Saeco

Argumentai už

всегда дома отменный кофе

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

28/07/2020

Україна

Україна

Проста в использовании. Кофе супер.

Кофемашина радует. Отличный дизайн. Красивая и компактная на кухне. В работе все просто - нажал кнопку напитка и она сама всё сделала: смолола кофейные зёрна, сделала дозировку кофе ,заварила кофе и вспенила молоко. А на выходе имеем в чашечке ароматный Латте макиато, капучино, эспрессо лунго или просто эспрессо. А также уход за ней минимально прост и понятен.

Argumentai už

Проста в использовании.

Argumentai prieš

Нет.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

01/04/2019

Україна

Україна

Самый оптимальный вариант кофемашины

Давно подбирали кофемашину с встроенным капучинатором. Отличный вкус напитка, очень проста в эксплуатации. Оптимальное количество программ приготовления напитка.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.