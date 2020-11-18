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Nutraukta gamyba
6 gėrimai
Integruotas pieno ąsotėlis
Silver Pantera
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Net jei turite mažai laiko, dėl greitai įkaistančio virintuvo galite greitai pasigaminti puikios espreso arba kapučino kavos. Paslaptis – lengvas aliuminio ir nerūdijančiojo plieno korpusas, kuris labai greitai įkaista iki aukštos temperatūros.
Galite rinktis espreso, kavą su pienu ar bet kurį kitą gėrimą iš plataus parinkčių asortimento ir mėgautis savo mėgstama kava. Ar tai būtų pirmas rytinės kavos puodelis, ar kava po pietų, tikrai rasite tinkamą skonį bet kuriam paros metui.
4.6
iš 5
23
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Vitol
18/11/2020
Україна
Отличный повод начать хороший день с вкусным кофе
Пользуюсь данной кофемашиной три года и наслаждаюсь отличным кофе каждый день. Напитки действительно, готовит на пятерочку и нет необходимости утром бежать в кофейню))). Друзья, у которых своя кофейня подтверждают, что наша Saeco Incanto готовит превосходный кофе. Довольны покупкой, засматриваемся на новые модели Saeco
Argumentai už
всегда дома отменный кофе
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Aliona
28/07/2020
Україна
Проста в использовании. Кофе супер.
Кофемашина радует. Отличный дизайн. Красивая и компактная на кухне. В работе все просто - нажал кнопку напитка и она сама всё сделала: смолола кофейные зёрна, сделала дозировку кофе ,заварила кофе и вспенила молоко. А на выходе имеем в чашечке ароматный Латте макиато, капучино, эспрессо лунго или просто эспрессо. А также уход за ней минимально прост и понятен.
Argumentai už
Проста в использовании.
Argumentai prieš
Нет.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Juliy
01/04/2019
Україна
Самый оптимальный вариант кофемашины
Давно подбирали кофемашину с встроенным капучинатором. Отличный вкус напитка, очень проста в эксплуатации. Оптимальное количество программ приготовления напитка.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.