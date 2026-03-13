GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Saeco GranBaristo Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

Palaikymas

Saeco GranBaristoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8975/01

Saeco GranBaristo Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)

  • PDF fail., 284 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine

  • PDF fail., 8.9 MB
  • 13 March 2026

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti