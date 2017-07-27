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  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
  • Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove

Nutraukta gamyba

Saeco GranBaristoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8975/01

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
Pritaikius pažangias technologijas „GranBaristo“ tapo įvairovės, patogumo ir mėgavimosi standartu. Patentuotoje „VariPresso“ kameroje galima pakeisti virimo slėgį, kad būtų galima paruošti daug įvairių ir kokybiškų gėrimų.
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Visada toks pat jūsų skonį atitinkantis rezultatas

Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove

  • 18 gėrimų

  • Integruotas pieno ąsotėlis

  • Nerūdijantis plienas

  • „AquaClean“

Mėgaukitės 18 pasirenkamų gėrimų

Mėgaukitės neprilygstamai įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Kapučino ir latė su pieno puta iš pieno ąsotėlio, pagaminta vienu paspaudimu

Kapučino ir latė su pieno puta iš pieno ąsotėlio, pagaminta vienu paspaudimu

Lengvai mėgaukitės tobulos temperatūros kapučino ir latė kava su puta. Tiesiog įpilkite į ąsotėlį pieno, įstatykite jį į aparatą ir pasirinkite pageidaujamą gėrimą. Ar pasirinktumėte kapučino, ar pieno putas, jūsų gėrimas bus paruoštas per kelias sekundes, užtikrinant idealią temperatūrą ir nuolatinį netikštančio pieno srautą.

Reguliuokite trukmę, 6 aromato stiprumo ir 5 malūnėlio nustatymus

Reguliuokite trukmę, 6 aromato stiprumo ir 5 malūnėlio nustatymus

Su šiuo puikiu automatiniu kavos aparatu pasilepinkite variantų gausa, pritaikydami gėrimą savo skoniui. Lengvai individualiai nustatykite ir išsaugokite atmintyje kiekvieno gėrimo gaminimo trukmę, stiprumą ir temperatūrą. Tyrinėkite, eksperimentuokite ir sumanykite bet kokį gėrimą!

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

27/07/2017

Slovenija

Slovenija

Dober aparat

Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.