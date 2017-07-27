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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
18 gėrimų
Integruotas pieno ąsotėlis
Nerūdijantis plienas
„AquaClean“
Mėgaukitės neprilygstamai įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Lengvai mėgaukitės tobulos temperatūros kapučino ir latė kava su puta. Tiesiog įpilkite į ąsotėlį pieno, įstatykite jį į aparatą ir pasirinkite pageidaujamą gėrimą. Ar pasirinktumėte kapučino, ar pieno putas, jūsų gėrimas bus paruoštas per kelias sekundes, užtikrinant idealią temperatūrą ir nuolatinį netikštančio pieno srautą.
Su šiuo puikiu automatiniu kavos aparatu pasilepinkite variantų gausa, pritaikydami gėrimą savo skoniui. Lengvai individualiai nustatykite ir išsaugokite atmintyje kiekvieno gėrimo gaminimo trukmę, stiprumą ir temperatūrą. Tyrinėkite, eksperimentuokite ir sumanykite bet kokį gėrimą!
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Tine82
27/07/2017
Slovenija
Dober aparat
Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.