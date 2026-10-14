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Nutraukta gamyba

„Airfryer 3000 Series L“Vienas puodas

HD9100/20

Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*

Mėgaukitės sveiku maistu, kuris dėl „RapidAir“ technologijos yra traškus išorėje ir minkštas viduje. Atsisiųskite programėlę „NutriU“ ir kasdien atraskite šimtus skanių receptų.

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Dėl „RapidAir“ technologijos

Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*

  • „RapidAir“ technologija

  • 3,7 l

  • Balta

Kepkite sveikiau naudodami „Rapid Air“ technologiją

Kepkite sveikiau naudodami „Rapid Air“ technologiją

Unikalaus jūrų žvaigždės dizaino „RapidAir“ technologija sūkuriniu būdu suka karštą orą, kad, naudodama mažai aliejaus ar visai be jo, sukurtų skanius maisto produktus, kurie būtų traškūs išorėje ir minkšti viduje.

Gruzdinkite naudodami iki 90 % mažiau riebalų*

Gruzdinkite naudodami iki 90 % mažiau riebalų*

„Philips AirFryer 3000 Series“ prietaisai, gamindami jūsų mėgstamus tobulai traškius patiekalus, naudoja karštą orą ir iki 90 % mažiau riebalų.*

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikam gyvenimui

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikam gyvenimui

Atraskite šimtus gardžių, skanių, greitų ir sveikų receptų, kuriuos galite pagaminti savo „Airfryer“. „HomeID“ receptus prižiūri mitybos specialistai, todėl nebereikia kasdien sukti galvos, ar pasirinkimas tinkamas.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  2. Palyginti su vištienos ir kiaulienos riebalų kiekiu, kai kepama riebaluose ir kiniškoje keptuvėje.

  3. Galima įsigyti tik šalyse, kuriose yra „NutriU“ bendruomenė