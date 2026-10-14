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HD9100/20
Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
Mėgaukitės sveiku maistu, kuris dėl „RapidAir“ technologijos yra traškus išorėje ir minkštas viduje. Atsisiųskite programėlę „NutriU“ ir kasdien atraskite šimtus skanių receptų.
„RapidAir“ technologija
3,7 l
Balta
Unikalaus jūrų žvaigždės dizaino „RapidAir“ technologija sūkuriniu būdu suka karštą orą, kad, naudodama mažai aliejaus ar visai be jo, sukurtų skanius maisto produktus, kurie būtų traškūs išorėje ir minkšti viduje.
„Philips AirFryer 3000 Series“ prietaisai, gamindami jūsų mėgstamus tobulai traškius patiekalus, naudoja karštą orą ir iki 90 % mažiau riebalų.*
Atraskite šimtus gardžių, skanių, greitų ir sveikų receptų, kuriuos galite pagaminti savo „Airfryer“. „HomeID“ receptus prižiūri mitybos specialistai, todėl nebereikia kasdien sukti galvos, ar pasirinkimas tinkamas.
Atsiliepimai
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
Palyginti su vištienos ir kiaulienos riebalų kiekiu, kai kepama riebaluose ir kiniškoje keptuvėje.
Galima įsigyti tik šalyse, kuriose yra „NutriU“ bendruomenė